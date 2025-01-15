Режиссер Большого театра Немоляев умер от сердечно-сосудистой недостаточности

Умер артист балета и режиссер Большого театра Всеволод Немоляев, брат актрисы Светланы Немоляевой. Предварительной причиной смерти артиста назвали острую сердечно-сосудистую недостаточность.

Ему было 87 лет. Немоляев был настоящей легендой Большого театра. В молодости он был артистом и даже солистом балетной труппы, а после — режиссером.

Здание Государственного Академического Большого театра. Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В ноябре 2024 года Немоляев попал в больницу после неудачного падения

В ноябре 2024 года с режиссером Большого театра произошел несчастный случай. Он неудачно упал дома, после чего попал в больницу. 14 ноября Немоляев вышел из своей комнаты и направился через коридор в зал. У него закружилась голова, мужчина упал и ударился затылком о стеклянный шкаф. Осколки порезали Немоляеву кожу на голове, пришлось вызывать скорую помощь. Врачи даже накладывали ему швы.

«Он упал на книжную полку со стеклянными вставками, на него посыпалось стекло и получилось, что эти стекла его порезали. Его супруга вызвала сразу скорую, чтобы медики обработали раны. Ничего страшного не произошло, у него просто гематомы», — рассказывала его сестра актриса Светлана Немоляева.

Светлана Немоляева. Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Немоляев был родом из семьи артистов

Всеволод Немоляев родился в Москве 22 февраля 1937 года. Он был единокровным братом звезды культового советского фильма «Служебный роман» — Светланы Немоляевой, она появилась на свет 18 апреля того же года. Страсть к балету он перенял от мамы Софьи Гугелевой, окончившей Московское хореографическое училище и танцевавшей в студии «Драмбалет».

В 1956 году Всеволод Немоляев окончил Московское хореографическое училище, там его наставником был Николай Тарасов. В 1956 году Немоляев стал артистом балетной труппы Большого театра, а с 1972 года уже являлся ее солистом. Всего на счету Немоляева 55 сезонов в Большом театре, за это время он поучаствовал в спектаклях «Щелкунчик», «Спартак», а также в в концертных программах «Музыкальная табакерка», «Весна священная», «Русский сувенир».

Режиссером балета Немоляев стал с 1977 года, позже — режиссером по составам. Принимал участие в съемках художественного телефильма «После бала» режиссера Анатолия Дудорова. Также снимался в телевизионном балете «Озорные частушки» на музыку Родиона Щедрина в хореографии Натальи Рыженко.