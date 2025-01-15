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17:34, 15 января 2025Культура

Умер культовый советский режиссер

Режиссер Всеволод Немоляев умер от сердечно-сосудистой недостаточности
Андрей Шеньшаков

Кадр: Rutube

Ушел из жизни Всеволод Немоляев, брат актрисы Светланы Немоляевой и известный балетный постановщик. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, предварительной причиной смерти Всеволода названа острая сердечно-сосудистая недостаточность. Ему было 87 лет. В ноябре режиссер балета Большого театра попал в больницу после неудачного падения дома.

Немоляев был настоящей легендой Большого театра. В молодости он был артистом и даже солистом балетной труппы, а после — режиссером.

Ранее стало известно, что актер Олег Бойко умер на 58-м году жизни после тяжелой операции. Он был известен по съемкам в сериале «Мент в законе».

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