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11:25, 15 января 2025Культура

Умер актер из сериала «Мент в законе»

Актер Олег Бойко умер на 58-м году жизни после тяжелой операции
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: сериал «Морозова»

Российский актер Олег Бойко умер на 58-м году жизни после тяжелой операции. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на слова двоюродной сестры артиста Варвары.

«У него была неудачная операция на сердце, ставили шунт. Около месяца он был в реанимации больницы 67», — рассказала родственница Бойко. Информацию о смерти актера также подтвердили его коллеги по сериалу «Особый случай».

Олега Бойко не стало 12 января. Актер принимал участие в таких проектах, как «Мент в законе-8», «Морозов», «Пятницкий. Глава третья», «Особый случай», «Десять стрел для одной», «Балабол-3» и других. Прощание с ним состоится 15 января в Похоронном доме Хованский.

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