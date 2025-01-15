Умер актер из сериала «Мент в законе»

Актер Олег Бойко умер на 58-м году жизни после тяжелой операции

Российский актер Олег Бойко умер на 58-м году жизни после тяжелой операции. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на слова двоюродной сестры артиста Варвары.

«У него была неудачная операция на сердце, ставили шунт. Около месяца он был в реанимации больницы 67», — рассказала родственница Бойко. Информацию о смерти актера также подтвердили его коллеги по сериалу «Особый случай».

Олега Бойко не стало 12 января. Актер принимал участие в таких проектах, как «Мент в законе-8», «Морозов», «Пятницкий. Глава третья», «Особый случай», «Десять стрел для одной», «Балабол-3» и других. Прощание с ним состоится 15 января в Похоронном доме Хованский.