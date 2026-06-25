WSJ: Иран атаковал сингапурское грузовое судно в Ормузском проливе

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана якобы атаковал в Ормузском проливе грузовое судно под флагом Сингапура. Об этом сообщает газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Как сообщает газета, предполагаемый инцидент произошел у берегов Омана через несколько часов после того, как ВМС Ирана предупредили суда о недопустимости использования маршрутов в проливе без согласования с Тегераном.

По информации Британской организации по координации морских торговых перевозок (UKMTO), на которую ссылается издание, в результате происшествия повреждения получила капитанская рубка судна. При этом пострадавших не зафиксировано.

Ранее президент США Дональд Трамп сказал, что Вашингтон может восстановить морскую блокаду Ирана при необходимости, но сейчас вероятность этого крайне мала. «Все корабли остаются на своих местах на случай необходимости возобновления блокады», — заявил американский лидер.