Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеЧМ 2026СтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
21:53, 25 июня 2026Спорт

В Норвегии отреагировали на желание лучшего вратаря чемпионата мира переехать в Россию

Капитан сборной Норвегии Мартинсен заявил, что Хеукеланн заслужил контракт с «Трактором»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: David W Cerny / Reuters

Капитан сборной Норвегии Андреас Мартинсен отреагировал на желание вратаря Хенрика Хеукеланна переехать в Россию. Его слова приводит NRK.

Мартинсен заявил, что Хеукеланн заслужил контракт с челябинским «Трактором» своим упорным трудом. «Он знает, что ему придется выдержать давление пару дней, пока люди не найдут что-то другое, о чем писать», — подчеркнул он.

Ранее генеральный секретарь Норвежского хоккейного союза Петтер Сальстен заявил, что в случае перехода Хеукеланна в российский клуб тот не сможет выступать за национальную команду. Норвежская хоккейная ассоциация постановила, что игроки, выступающие за российские клубы, не могут представлять сборную Норвегии, в 2022 году.

На прошедшем чемпионате мира по хоккею 31-летний Хеукеланн был признан лучшим вратарем турнира. Со сборной Норвегии Хенрик стал бронзовым призером чемпионата мира. Команда победила в матче за третье место сборную Канады.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский утвердил 40-дневную операцию СБУ

    Стало известно о десятках тысяч пропавших без вести после землетрясений в Венесуэле

    В Венгрии осудили ускорение переговоров с Украиной по вступлению в Евросоюз

    Министр энергетики Украины призвал граждан готовиться к тяжелой зиме

    В Венгрии призвали выяснить роль Орбана в деле о перевозивших валюту украинцах

    Желающим сделать огород на балконе дали совет

    США и страны Персидского залива поддержали переговоры Израиля и Ливана

    В Норвегии отреагировали на желание лучшего вратаря чемпионата мира переехать в Россию

    Страна Евросоюза отказалась предоставлять убежище украинским мужчинам призывного возраста

    Звезду «Бригады» госпитализировали с ишемической атакой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok