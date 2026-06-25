В Норвегии отреагировали на желание лучшего вратаря чемпионата мира переехать в Россию

Капитан сборной Норвегии Мартинсен заявил, что Хеукеланн заслужил контракт с «Трактором»

Капитан сборной Норвегии Андреас Мартинсен отреагировал на желание вратаря Хенрика Хеукеланна переехать в Россию. Его слова приводит NRK.

Мартинсен заявил, что Хеукеланн заслужил контракт с челябинским «Трактором» своим упорным трудом. «Он знает, что ему придется выдержать давление пару дней, пока люди не найдут что-то другое, о чем писать», — подчеркнул он.

Ранее генеральный секретарь Норвежского хоккейного союза Петтер Сальстен заявил, что в случае перехода Хеукеланна в российский клуб тот не сможет выступать за национальную команду. Норвежская хоккейная ассоциация постановила, что игроки, выступающие за российские клубы, не могут представлять сборную Норвегии, в 2022 году.

На прошедшем чемпионате мира по хоккею 31-летний Хеукеланн был признан лучшим вратарем турнира. Со сборной Норвегии Хенрик стал бронзовым призером чемпионата мира. Команда победила в матче за третье место сборную Канады.