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10:21, 23 июня 2026Спорт

В Норвегии поставили ультиматум собирающемуся играть в КХЛ вратарю

Норвежского вратаря Хеукеланна не будут вызывать в сборную в случае перехода в клуб КХЛ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Lars Baron / Getty Images

Генеральный секретарь Норвежского хоккейного союза Петтер Сальстен поставил ультиматум вратарю сборной страны Хенрику Хеукеланну, который рассматривает вариант с переходом в клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает NRK.

По словам функционера, если трансфер состоится, голкипера не будут вызывать в национальную команду. «Игроки, имеющие клубные связи в России или Белоруссии, не имеют права выступать за сборную Норвегии. Хенрику предстоит провести собственную оценку и принять решение», — заявил Сальстен.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что Хеукеланн собирается подписать контракт с челябинским «Трактором». 22 июня он покинул немецкий «Штраубинг Тайгерс».

Хеукеланн выступал в составе сборной Норвегии на чемпионате мира-2026, где его команда впервые в истории стала бронзовым призером. Голкипера признали лучшим вратарем турнира.

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