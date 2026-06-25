В Венгрии осудили ускорение переговоров с Украиной по вступлению в Евросоюз

Мадьяр назвал нечестным форсирование переговоров с Украиной по вступлению в Евросоюз

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр прокомментировал ситуацию с переговорами по вступлению Украины в Евросоюз. Его слова приводит РИА Новости.

Мадьяр осудил ускорение переговоров с Украиной по вступлению в Евросоюз и назвал этот процесс нечестным. Он указал, что через неделю после открытия первой главы переговоров с Киевом ЕС уже призывает стран-членов поддержать открытие новых глав.

«Это не логично и не честно по отношению к странам Западных Балкан... ЕС не должен посылать странам Западных Балкан сигнал о том, что они годами работали напрасно, они не получат открытия новой главы, а Украина даже не начала или только собирается начать работу, и мы откроем для нее все главы», — возмутился он.

Ранее журнал Politico написал, что Венгрия блокирует открытие новых кластеров, в ходе которых будут идти обсуждения о приеме Украины и Молдавии в блок. Известно, что Венгрия стала единственным членом объединения, который высказался против этого решения.