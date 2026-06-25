Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:15, 25 июня 2026Мир

В Венгрии осудили ускорение переговоров с Украиной по вступлению в Евросоюз

Мадьяр назвал нечестным форсирование переговоров с Украиной по вступлению в Евросоюз
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр прокомментировал ситуацию с переговорами по вступлению Украины в Евросоюз. Его слова приводит РИА Новости.

Мадьяр осудил ускорение переговоров с Украиной по вступлению в Евросоюз и назвал этот процесс нечестным. Он указал, что через неделю после открытия первой главы переговоров с Киевом ЕС уже призывает стран-членов поддержать открытие новых глав.

«Это не логично и не честно по отношению к странам Западных Балкан... ЕС не должен посылать странам Западных Балкан сигнал о том, что они годами работали напрасно, они не получат открытия новой главы, а Украина даже не начала или только собирается начать работу, и мы откроем для нее все главы», — возмутился он.

Ранее журнал Politico написал, что Венгрия блокирует открытие новых кластеров, в ходе которых будут идти обсуждения о приеме Украины и Молдавии в блок. Известно, что Венгрия стала единственным членом объединения, который высказался против этого решения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский утвердил 40-дневную операцию СБУ

    Стало известно о десятках тысяч пропавших без вести после землетрясений в Венесуэле

    В Венгрии осудили ускорение переговоров с Украиной по вступлению в Евросоюз

    Министр энергетики Украины призвал граждан готовиться к тяжелой зиме

    В Венгрии призвали выяснить роль Орбана в деле о перевозивших валюту украинцах

    Желающим сделать огород на балконе дали совет

    США и страны Персидского залива поддержали переговоры Израиля и Ливана

    В Норвегии отреагировали на желание лучшего вратаря чемпионата мира переехать в Россию

    Страна Евросоюза отказалась предоставлять убежище украинским мужчинам призывного возраста

    Звезду «Бригады» госпитализировали с ишемической атакой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok