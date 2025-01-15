В Армении допустили запрет телепрограммы журналиста Дмитрия Киселева

Sputnik: В Армении могут запретить программу «Вести недели» с Дмитрием Киселевым

В Армении допустили запрет программы «Вести недели» на канале «Россия 1», которую ведет журналист Дмитрий Киселев. Об этом сообщает Sputnik.

«Да, однозначно», — ответил министр высокотехнологической промышленности Армении Мхитар Айрапетян на вопрос о том, могут ли запретить программу Киселева в стране.

Ранее стало известно, что российского посла Сергея Копыркина вызвали в МИД Армении для вручения ноты протеста. В дипломатическом ведомстве заявили, что в выпуске «Вестей недели» «были озвучены искусственно генерируемые нарративы, направленные против суверенитета и территориальной целостности Республики Армения».

В марте 2024 года в Армении запретили трансляцию программ журналиста Владимира Соловьева. Ограничения коснулись программ «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». Сообщалось, что запрет программ Соловьева обусловлен «постоянными нарушениями, зафиксированными в регионе».