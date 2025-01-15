Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:35, 15 января 2025Бывший СССР

В Грузии избили лидера оппозиционной партии

В Батуми избили лидера оппозиционной партии «За Грузию» Гахарию
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

В Батуми неизвестные лица напали и избили лидера оппозиционной партии «За Грузию», бывшего премьер-министра республики Георгия Гахарию. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел поздно ночью в отеле международной сети Sheraton. Оппозиционер был госпитализирован с травмами лица, но уже выписан из медицинского учреждения.

При этом, по информации оппозиционной прессы, в избиении якобы принимали участие депутаты от правящей партии страны «Грузинская мечта». В частности, называются имена Дмитрия Самхарадзе и Варлама Липартелиани, а также замминистра экономики Аджарии Георгия Манвелидзе.

Ранее в Грузии рассказали о требовании Европарламента начать войну с Россией. Согласно заявлению политического совета партии «Грузинская мечта», Европейский парламент в новой резолюции может потребовать от Тбилиси начать войну с РФ.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Это решающий момент». Чехия заявила, что готова обойтись без нефти из России. Каким образом?

      Москвичей предупредили об опасном льде из-за апрельской погоды

      Глава МИД Армении оставил запись в книге почетных гостей Госдепа США

      Самый популярный в мире блогер заявил о желании купить TikTok

      Экипаж самолета снял на видео загадочный летающий объект

      В Москву придет оттепель

      В США связали планы прекратить огонь в Газе с приходом Трампа

      Россиянка преследовала детей и угрожала им расправой

      «ВКонтакте» впервые обошла YouTube по охвату среди россиян

      В России медсестра потеряла сознание на рабочем месте и не выжила

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше