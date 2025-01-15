В Грузии избили лидера оппозиционной партии

В Батуми избили лидера оппозиционной партии «За Грузию» Гахарию

В Батуми неизвестные лица напали и избили лидера оппозиционной партии «За Грузию», бывшего премьер-министра республики Георгия Гахарию. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел поздно ночью в отеле международной сети Sheraton. Оппозиционер был госпитализирован с травмами лица, но уже выписан из медицинского учреждения.

При этом, по информации оппозиционной прессы, в избиении якобы принимали участие депутаты от правящей партии страны «Грузинская мечта». В частности, называются имена Дмитрия Самхарадзе и Варлама Липартелиани, а также замминистра экономики Аджарии Георгия Манвелидзе.

Ранее в Грузии рассказали о требовании Европарламента начать войну с Россией. Согласно заявлению политического совета партии «Грузинская мечта», Европейский парламент в новой резолюции может потребовать от Тбилиси начать войну с РФ.