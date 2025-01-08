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16:53, 8 января 2025Бывший СССР

В Грузии рассказали о требовании Европарламента начать войну с Россией

«Грузинская мечта»: Европарламент может потребовать от Грузии начать войну с РФ
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Европейский парламент в новой резолюции может потребовать от Грузии начать войну с Россией. На это указано в заявлении политического совета правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», передает ТАСС.

«С учетом нынешних тенденций в следующей резолюции Европарламента, с большой долей вероятности, от Грузии открыто потребуют начать войну с Россией», — указали в партии.

В заявлении также напомнили об уже принятых пяти резолюций Европейского парламента, которые посвящались Грузии. В них, в частности, требовалось введение санкций против России и почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, а также освобождение бывшего президента страны Михаила Саакашвили.

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