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09:57, 15 января 2025Бывший СССР

В Киеве рядом с офисом Зеленского загорелась электроподстанция

В Киеве загорелась электроподстанция рядом с офисом Зеленского
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Кадр: Telegram-канал Политика Страны

В центре Киева рядом с помещением офиса президента Украины загорелась электроподстанция. Об этом сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

«В Киеве на [площади] Крещатик идет пожар. Местные паблики пишут о возгорании электроподстанции», — говорится в публикации.

Отмечается, что причиной возгорания могли стать перегрузки сети в связи с массированной ракетной атакой.

Ранее на Украине спрогнозировали отключение света как минимум на несколько лет. По словам директора украинского Центра исследования энергетики Александра Харченко, отключения электричества продлятся по меньшей мере несколько лет даже в случае успешного восстановления энергосистемы.

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