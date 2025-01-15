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11:40, 15 января 2025Бывший СССР

В Киргизии предложили демонтировать памятник Ленину в центре столицы

В парламенте Киргизии предложили демонтировать памятник Ленину в центре Бишкека
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: DNikon / Wikimedia

Вице-спикер парламента Киргизии Нурбек Сыдыгалиев предложил демонтировать памятник Владимиру Ленину в центре столицы республики. Об этом сообщает издание «Орда».

«Площади присвоили имя Турдакуна Усубалиева. Я считаю, что нужно заменить памятник Ленину на памятник Усубалиеву. Это мое предложение, с такой же просьбой ко мне обратились жители Кочкорского района», — приводятся в публикации слова парламентария.

Турдакун Усубалиев — советский государственный деятель, первый секретарь центрального комитета Коммунистической партии Киргизии. В 2020 году его имя было присвоено центральной площади Бишкека.

Ранее в Одессе демонтировали памятник исполнителю Владимиру Высоцкому, установленный у Одесской киностудии. Его планировали установить возле павильона на территории киностудии.

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