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09:20, 15 января 2025Мир

В команде Трампа назвали свой главный приоритет

Bloomberg: В команде Трампа назвали решение проблемы миграции приоритетом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Решение проблемы открытой южной границы США является приоритетом команды избранного американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Мы просто не можем содержать миллионы людей», — цитирует агентство нового советника Трампа по национальной безопасности Майка Уолца, прокомментировавшего проблему нелегальной миграции через южную границу.

Ранее сенатор от штата Вайоминг и член Республиканской партии Джон Баррассо заявил, что первые указы Трампа после его инаугурации вызовут «шок и трепет».

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