В команде Трампа назвали свой главный приоритет

Bloomberg: В команде Трампа назвали решение проблемы миграции приоритетом

Решение проблемы открытой южной границы США является приоритетом команды избранного американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Мы просто не можем содержать миллионы людей», — цитирует агентство нового советника Трампа по национальной безопасности Майка Уолца, прокомментировавшего проблему нелегальной миграции через южную границу.

Ранее сенатор от штата Вайоминг и член Республиканской партии Джон Баррассо заявил, что первые указы Трампа после его инаугурации вызовут «шок и трепет».