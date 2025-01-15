Песков: решение эксгумировать останки Кузнецова показывает суть киевского режима

Решение городских властей Львова на Украине эксгумировать останки советского разведчика Николая Кузнецова показывает суть украинских властей. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Суть киевского режима уже неоднократно проявлялась в таких действиях, к нашему сожалению», — подчеркнул он. Песков подчеркнул, что таким образом Киев прославляет режим нацистов, а Запад закрывает на это глаза.

Ранее украинское издание Zaxid.net сообщило, что власти Львова решили эксгумировать и перезахоронить останки советских воинов с мемориального комплекса «Холм Славы». Отмечается, что останки более чем 200 воинов перезахоронят на Голосковском кладбище c соблюдением христианских традиций.

Во время Великой Отечественной войны Николай Кузнецов действовал в составе спецотряда «Победители» в тылу противника. Благодаря ему удалось ликвидировать 11 генералов и высших государственных чиновников Третьего рейха в оккупированных Ровенской и Львовской областях.