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23:49, 14 января 2025Бывший СССР

Во Львове решили эксгумировать останки советских воинов

Власти Львова решили эксгумировать и перезахоронить останки советских воинов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

Власти западноукраинского Львова решили эксгумировать и перезахоронить останки советских воинов с мемориального комплекса «Холм Славы». Об этом сообщает издание «Захид».

Исполнительный комитет Львовского горсовета разрешил перенос мемориального комплекса. В ходе работ сперва будут перенесены элементы памятника, затем проведут исследование и эксгумируют останки воинов из более чем 200 одиночных и четырех братских могил. Воины будут перезахоронены на Голосковском кладбище c соблюдением христианских традиций.

В апреле 2022 года с «Холма Славы» была демонтирована советская символика. В ноябре 2023-го мемориал лишился скульптур «Мать-Родина», «Воин с флагом» и «Присяга».

Холм славы посвящен Галицийской битве — одному из крупнейших сражений Первой мировой войны, а также освобождению Львова советскими солдатами в 1944 году.

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