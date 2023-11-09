На Украине снесли «Мать-Родину»

На Украине во Львове с Холма славы снесли три советских памятника

В украинском Львове демонтировали три советских памятника с Холма славы — «Мать-Родина», «Воин с флагом» и «Присяга». Об этом сообщает Telegram-канал «Русской службы Би-би-си».

Представитель управления охраны исторической среды страны Наталья Алексеева заявила, что таким образом пространство очищается от символов советского периода. Она добавила, что сооружения после демонтажа перевезли в музей «Территория террора».

Холм славы посвящен Галицийской битве — одному из крупнейших сражений Первой мировой войны, а также освобождению Львова советскими солдатами в 1944 году.

Накануне, как сообщила «Газета.Ru», власти Львова демонтировали памятник советскому космонавту Валентине Терешковой на улице Ивана Выговского. Монумент представлял собой скульптуру из трех лучей-звезд и человека в скафандре. Он был установлен в 1983 году.

Также в столице Украины Киеве демонтировали советскую звезду с обелиска городу-герою. Монумент находится на Галицкой площади, пятиконечная золотая звезда на нем была установлена в честь 60-летия победы в Великой Отечественной войне.