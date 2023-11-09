Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
18:38, 9 ноября 2023Среда обитания

На Украине снесли «Мать-Родину»

На Украине во Львове с Холма славы снесли три советских памятника
архивное фото

архивное фото . Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

В украинском Львове демонтировали три советских памятника с Холма славы — «Мать-Родина», «Воин с флагом» и «Присяга». Об этом сообщает Telegram-канал «Русской службы Би-би-си».

Представитель управления охраны исторической среды страны Наталья Алексеева заявила, что таким образом пространство очищается от символов советского периода. Она добавила, что сооружения после демонтажа перевезли в музей «Территория террора».

Холм славы посвящен Галицийской битве — одному из крупнейших сражений Первой мировой войны, а также освобождению Львова советскими солдатами в 1944 году.

Накануне, как сообщила «Газета.Ru», власти Львова демонтировали памятник советскому космонавту Валентине Терешковой на улице Ивана Выговского. Монумент представлял собой скульптуру из трех лучей-звезд и человека в скафандре. Он был установлен в 1983 году.

Также в столице Украины Киеве демонтировали советскую звезду с обелиска городу-герою. Монумент находится на Галицкой площади, пятиконечная золотая звезда на нем была установлена в честь 60-летия победы в Великой Отечественной войне.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе раскрыли детали ликвидации 128-й бригады ВСУ

      Карлик-нелегал поселился в квартире российской семьи и шантажировал ее матом

      Реклама

      В США применили макет Т-72 на учениях

      Раскрыт новый хит российского ТВ

      Россиянин избил собутыльника палкой и попал в колонию на девять лет

      Власти российского приграничного региона объяснили звуки взрывов

      Байден пригрозил Ирану

      Робопес помог разоружить и задержать преступника

      Слепаков спародировал песню SHAMAN «Я русский»

      Российский священник обвинил магазин в организации международного шабаша ведьм

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости