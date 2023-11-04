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22:55, 4 ноября 2023Бывший СССР

В Киеве демонтировали советскую звезду

На Украине срезали советскую звезду с обелиска городу-герою Киеву

Фото: Стрингер / РИА Новости

На Украине окончательно демонтировали советскую звезду с обелиска городу-герою Киеву. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram.

Монумент находится на Галицкой площади (бывшая площадь Победы). Пятиконечная золотая звезда была установлена в честь 60-летия победы в Великой Отечественной войне. Она находилась на самом верху монумента.

Ранее в Киеве сняли герб СССР с монумента «Родина-мать». Со щита монумента сняли главные элементы герба — серп и молот. Взамен советского герба на щит скульптуры планируют нанести украинский трезубец. Также сообщалось, что сам монумент планируется переименовать в «Украину-мать».

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