С монумента «Родина-мать» в Киеве сняли советский герб

В Киеве завершился демонтаж советского герба с монумента «Родина-мать»

В Киеве завершились работы по демонтажу советского герба с монумента «Родина-мать». Об этом сообщает «Политика страны» в Telegram.

Отмечается, что со щита монумента сняли главные элементы герба — серп и молот.

Ранее стало известно, что демонтированный герб планируется отправить в музей истории Украины во Второй мировой войне. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра культуры республики Ростислав Карандеев.

Демонтаж советской символики с монумента начался 30 июля. Отмечалось, что вместо герба СССР на щит хотят поместить украинский трезубец. Также сообщалось, что сам монумент планируется переименовать в «Украину-мать».