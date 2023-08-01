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12:59, 1 августа 2023Бывший СССР

Снятый с «Родины-матери» герб СССР отправится в музей

«Страна.ua»: снятый с «Родины-матери» герб СССР отправится на хранение в музей

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Снятый с монумента «Родина-мать» герб СССР отправят на хранение в музей истории Украины во Второй мировой войне. Об этом в Telegram-канале сообщает «Страна.ua», ссылаясь на временно исполняющего обязанности министра культуры Украины Ростислава Карандеева.

Ранее украинский скульптор Алексей Пергаменщик, который работал над гербом страны в виде трезубца, призвал сохранить герб СССР с монумента «Родины-матери» в Киеве и разместить его в темном помещении под монументом.

Работы по демонтажу советской символики начались 30 июля. Он приурочен к празднованию Дня независимости Украины, который будет отмечаться 24 августа.

13 июля Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины позволила установить украинский трезубец вместо герба СССР на монументе «Родина-мать».

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    Алевтина Запольская
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