В Минобороны России раскрыли число планирующих посетить парад Победы иностранных лидеров

Белоусов: лидеры 19 стран планируют посетить парад Победы в Москве

Лидеры 19 стран планируют посетить Парад Победы в Москве 9 мая этого года и 10 из них уже подтвердили свою готовность совершить визит. Об этом заявил глава Минобороны России Андрей Белоусов, передает ТАСС.

«Для участия в параде на Красной площади приглашены воинские подразделения 19 дружественных государств, 10 из них уже подтвердили участие. В том числе 7 стран бывшего Советского Союза», — рассказал глава оборонного ведомства.

Кроме того, Белоусов добавил, что помимо Москвы парады, приуроченные к 80-летию окончания победы в Великой Отечественной войне пройдут также во всех восьми городах-героях.

Ранее стало известно, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо приедет в Москву с большой делегацией на празднование 80-летия Победы и посетит парад Победы 9 мая. По словам вице-спикера словацкого парламента Тибора Гашпара, Братислава уже обсуждала этот визит с председателем Государственной Думы России Вячеславом Володиным.