В Москве произошел пожар в 47-этажном жилом доме

На северо-востоке Москвы загорелся 47-этажный жилой дом

В 47-этажном жилом доме на северо-востоке Москвы произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС РФ, передает РИА Новости.

Уточняется, что возгорание произошло на шестом этаже, горели личные вещи и мебель.

По данным Baza, в результате пожара выгорела комната и коридор одной из квартир на шестом этаже в жилом комплексе Савеловский Сити». Площадь пожара составила 20 метров. Как рассказали местные жители, предварительной причиной пожара упавшая на занавеску свеча. Отмечается, что за помощью к медикам обратились как минимум 7 человек.

Ранее на улице Тимура Фрунзе в Москве перекрыли движение из-за пожара в жилом доме. Возгорание произошло на первом этаже здания, горели коридор и две комнаты трехкомнатной квартиры. Огонь распространился на перекрытия, из-за этого загорелись перегородки между первым и вторым этажами.