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22:53, 15 декабря 2024Россия

В центре Москвы перекрыли движение из-за пожара

На улице Тимура Фрунзе в Москве перекрыли движение из-за пожара в жилом доме
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетПожар в Москве:

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

В Москве на улице Тимура Фрунзе перекрыто движение из-за пожара в многоэтажном жилом доме. Об этом сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале.

Уточняется, что движение перекрыто в районе дома 16. Горожанам рекомендовано выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось, что возгорание на улице Тимура Фрунзе произошло на первом этаже здания. Горели коридор и две комнаты трехкомнатной квартиры. Огонь распространился на перекрытия, из-за этого загорелись перегородки между первым и вторым этажами. В результате происшествия четыре человека пострадали.

В ноябре в жилом доме в центре Москвы произошел пожар. Огонь охватил постройку на 3-й Тверской-Ямской улице, которую возвели в 1917 году. Причиной возгорания стал взрыв газа.

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