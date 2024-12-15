В центре Москвы перекрыли движение из-за пожара

На улице Тимура Фрунзе в Москве перекрыли движение из-за пожара в жилом доме

В Москве на улице Тимура Фрунзе перекрыто движение из-за пожара в многоэтажном жилом доме. Об этом сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале.

Уточняется, что движение перекрыто в районе дома 16. Горожанам рекомендовано выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось, что возгорание на улице Тимура Фрунзе произошло на первом этаже здания. Горели коридор и две комнаты трехкомнатной квартиры. Огонь распространился на перекрытия, из-за этого загорелись перегородки между первым и вторым этажами. В результате происшествия четыре человека пострадали.

В ноябре в жилом доме в центре Москвы произошел пожар. Огонь охватил постройку на 3-й Тверской-Ямской улице, которую возвели в 1917 году. Причиной возгорания стал взрыв газа.

