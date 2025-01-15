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11:36, 15 января 2025Бывший СССР

В России отреагировали на попытку подкупа военных украинской разведкой

Депутат Колесник: Украинская разведка дешево оценила Горловку
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Попытка украинской разведки подкупить российских военных 1 миллионом долларов за отход из Горловки кажется дешевым трюком, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Андрей Колесник. Он заметил, что крупный город оценили достаточно дешево.

«Ничего нового в этой попытке нет, такое было всегда, во время любых боевых действий: стороны всегда пытались подкупить противника. Но для этого есть контрразведка, которая у нас очень хорошо работает», — сказал Колесник.

По его словам, российская контрразведка признана одной из лучших в мире, все подобные прецеденты тщательно отрабатываются. Кроме того, Колесник считает, что подкупить российских военных не так просто.

«Конечно, предатели есть всегда, в любой стране мира. Но такие подкупы — дешевый трюк. Горловка — крупный город, бои за него настолько на слуху, а его так дешево оценили. Думаю, подробности этой операции мы узнаем позже», — заключил политик.

О попытке военной разведки Украины подкупить российских военных 1 миллионом долларов за отход из населенного пункта Горловка стало известно в среду, 15 января. В качестве аванса украинские разведчики перевели 100 тысяч долларов.

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