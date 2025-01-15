В России предложили повременить с новой системой учета леса

«Опора России» предложила на три месяца отложить внедрение системы учета леса

Бизнес в России предложил повременить с внедрением новой системы учета леса. Об этом со ссылкой на письмо президента «Опоры России» Александра Калинина сообщает газета «Ведомости».

Федеральная государственная информационная система лесного комплекса (ФГИС ЛК) должна обеспечивать инструменты учета древесины, продукции ее переработки, контроль их перемещения, а также содержать информацию о лесах в целом. В 2024 году система работала в тестовом режиме, и сейчас представители малого и среднего предпринимательства предложили отложить ее внедрение на три месяца.

В Опоре России мотивируют просьбу тем, что ФГИС ЛК содержит не всю информацию — без достаточного наполнения системы данными могут возникнуть ошибки в документах на перевозку древесины. Также из-за большого объема заявок от лесопользователей еще не все грузовики оснащены техническими средствами контроля и навигационной аппаратурой системы «ЭРА-ГЛОНАСС». При этом за непредоставление или предоставление недостоверных сведений предусмотрены штрафы до полумиллиона рублей с конфискацией древесины и транспортного средства. Эти риски могут повлечь остановку заготовки древесины и ее вывоза в пиковый сезон.

Авторы обращения предложили установить переходный период продолжительностью по 31 марта, чтобы систему успели дополнить всеми необходимыми сведениями. Аналогичное предложение лесопромышленников, которые просили установить переходный период до сентября, ранее не поддержал Рослесхоз.

С начала 2024 года суммарные объемы железнодорожного экспорта российской древесины иностранным покупателям упали на девять процентов год к году. За январь-сентябрь отечественные экспортеры смогли вывезти за рубеж в общей сложности 7,3 миллиона тонн пиломатериалов. Поставки круглого леса из России за то же время сократились на 18 процентов год к году, до 1,2 миллиона. Подобную динамику объяснили в том числе законодательным ограничением на вывоз древесного сырья.