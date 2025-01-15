В российском городе двое мужчин с ножом напали на таксиста

В ХМАО двое пьяных пассажиров напали с ножом на таксиста

В Нефтеюганске (ХМАО) двое мужчин с ножом напали на 55-летнего таксиста. Об этом сообщает информационное агентство «Муксун».

Как отмечает агентство, 14 января в полицию позвонили очевидцы и рассказали, что увидели раненого мужчину. Сотрудники МВД нашли пострадавшего на остановке. Выяснилось, что он вез двух пьяных клиентов, которые инициировали ссору с водителем и ударили его ножом.

Отмечается, что таксиста удалось спасти. С подозреваемых взяли подписку о невыезде. Решается вопрос о возбуждении дела.

Ранее в Московской области следователи возбудили уголовное дело в отношении иностранца, который напал на гостью гостиницы в Химках.