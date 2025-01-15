В российском регионе осудили преступную группу за похищение девочки и вымогательство

В Калужской области осудили членов группы за похищение девочки и вымогательство

В Калужской области осудили преступную группу за похищение девочки и вымогательство. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Члены группы признаны виновными по статьям 126 («Похищение малолетнего») и 163 («Вымогательство в особо крупном размере организованной группой») УК РФ.

По данным следствия, в ноябре 2023 года четверо местных жителей, которые являются челнами одной семьи, решили похитить ребенка с целью получения выкупа. Они тщательно готовились к преступлению, долго выбирали подходящее место и ребенка младшего школьного возраста.

29 ноября 2023 года в городе Козельске они похитили девочку, которая вышла из школьного автобуса и направлялась домой. Затем отвезли ее в Ульяновский район и удерживали у себя дома.

После получения родителями сообщения с требованием выкупа мать девочки обратилась в правоохранительные органы. Поиски похищенной велись на территории Калужской и Тульской областей, что вызвало большой общественный резонанс. 30 ноября 2023 года похитители, опасаясь разоблачения, отвезли девочку в Белевский район Тульской области и оставили на улице. В тот же день следователи и криминалисты произвели задержание всех участников преступной группы.

Суд приговорил мужчину к 14 годам колонии строгого режима, женщину к 12 годам колонии общего режима, их сына — к 8 годам колонии строгого режима. В отношении четвертого участника преступной группы уголовное дело приостановлено в соответствии с заключением подсудимым контракта на прохождение военной службы в зоне СВО.

Ранее сообщалось, что россиянина задержали за совершенную 22 года назад серию расправ над девушками.