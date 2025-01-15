Россиянина задержали за совершенную 22 года назад серию расправ над девушками

В Московской области раскрыли серию убийств девушек, совершенных 22 года назад

В Московской области задержали мужчину за совершенную серию расправ над девушками 22 года назад. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя главного управления Следственного комитета (СК) России по региону Ольга Врадий.

Ему предъявлено обвинение по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, в 2002 году обвиняемый проходил обучение в Московском регионе и совершил ряд расправ с изнасилованиями молодых девушек. Он нападал в темное время суток, лишал женщин возможности сопротивляться, насиловал, а затем лишал жизни. Одной и пострадавших стала абитуриентка московского колледжа, на которую он напал в лесопарке в городе Подольск. Два следующих нападения произошли в центральном городском парке в Пушкино, четвертое в Химках, где пострадала учащаяся государственного института культуры из Республики Перу. После этого преступник уехал обратно в Новосибирскую область.

Раскрыть преступления сразу не удалось. В июле 2024 года следователи повторно изучили материалы дела и установили признак серийности. В результате комплексного изучения вещественных доказательств были выявлены биологические образцы ранее судимого 50-летнего жителя Новосибирской области, что послужило для его задержания.

В ходе допроса мужчина подтвердил свою причастность и подробно рассказал все обстоятельства совершенных им расправ. Сейчас следователи проверяют его на возможную причастность к аналогичным преступлениям на территории других субъектов России.

Ранее сообщалось, что россиянина осудили за совершенное изнасилование и расправу над женщиной 23 года назад.