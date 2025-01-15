Задержанный за серию расправ над девушками в Подмосковье дал признательные показания

Житель Новосибирска признался в убийстве четырех девушек под Москвой в 2002 году

Россиянина задержали за совершенную 22 года назад серию расправ над девушками

Начало событий в новости Россиянина задержали за совершенную 22 года назад серию расправ над девушками

Житель Новосибирска признался в серии расправ над молодыми девушками, совершенной в Подмосковье в 2002 году. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя главного управления Следственного комитета России по региону Ольга Врадий.

По данным следствия, 50-летний мужчина подробно рассказал о деталях четырех расправ. Сейчас его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям в Московском регионе и других российских субъектах.

О раскрытии серии расправ над молодыми девушками, совершенной больше 22 лет назад, стало известно в среду, 15 января. Жителю Новосибирска уже предъявлено обвинение по пунктам «а» и «к» части 2 статьи 105 («Убийство двух или более лиц, совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера») УК РФ.

Предварительно, мужчина, находясь в Московском регионе в 2002 году на обучении, совершил ряд изнасилований и расправ. Нападения на девушек происходили в темное время суток.

