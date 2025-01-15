Раскрыта личность орудовавшего в Подмосковье 22 года назад маньяка

Лента.ру: За серию убийств девушек в Подмосковье задержан актер Гаськов

За серию расправ над девушками в Подмосковье, совершенных 22 года назад, задержан 50-летний житель Новосибирска Алексей Гаськов, судимый за сексуальное насилие над дочерью сожительницы. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Мужчину также судили за преступления «бердского маньяка», однако его полностью оправдали. В настоящее время следователи проверяют Гаськова на причастность к другим аналогичным деяниям.

В 2002 году он из Новосибирска приехал в Москву, чтобы учиться на платных курсах актерского мастерства, пишет «КП». В то время мужчина знакомился в подмосковных парках с девушками, заманивал их в укромные места, где насиловал, затем расправлялся с ними. При этом Гаськов злоупотреблял алкоголем, из-за чего часто пропускал занятия, что привело к его дальнейшему отчислению.

Вернувшись в Новосибирскую область, он был задержан по подозрению в расправе над 25-летней жительницей Бердска. Гаськов признался в этом преступлении, его судили, но выяснилось, что он оговорил себя. На самом деле преступление совершил его приятель Михаил Юдин, также оказавшийся серийным маньяком.

Ранее 15 января сообщалось, что Гаськов подробно рассказал о деталях четырех расправ. О раскрытии серии преступлений, жертвами которых стали несколько девушек, рассказали в Следственном комитете. Нападения на них совершались в темное время суток.

