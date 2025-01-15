В российском регионе уничтожили беспилотник ВСУ

Правительство Тамбовской области: В поселке Новая Ляда уничтожен беспилотник ВСУ

В поселке Новая Ляда Тамбовской областью уничтожен беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-службе правительства региона в Telegram-канале.

Уточняется, что украинский дрон был сбит дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО) и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Беспилотник зацепился за ветви дерева и взорвался, его остатки обнаружены в районе улицы Юбилейная. В правительстве региона отметили, что в одном из домов есть незначительные разрушения. В результате атаки ВСУ никто не пострадал. На месте происшествия находятся все необходимые силы и средства.

По данным Shot, украинские БПЛА попытались атаковать промышленный объект в Тамбовской области.

Ранее в Липецкой области прозвучали взрывы. Как рассказали местные жители, на окраине города было слышно до шести громких хлопков, а также видны яркие сполохи в небе. Информации о разрушениях и пострадавших нет.