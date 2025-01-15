В сети испугались за здоровье известной актрисы из-за фото с царапинами на руках

В сети испугались за здоровье известной американской актрисы и певицы, солистки электронного дуэта Boomkat Тэрин Мэннинг из-за новых фото. Материал публикует Daily Mail.

46-летнюю звезду сериала «Оранжевый — хит сезона» сняли ночью на улице в Лос-Анджелесе. Она сидела на крышке багажника серебристого автомобиля в белом наряде, который включал в себя кофту на молнии, спортивные брюки, кеды и футболку с названием панк-группы Suicidal Tendencies («Суицидальные наклонности»).

Также знаменитость надела на голову капюшон и распустила небрежно уложенные волосы. При этом она выглядела дезориентированной, а ее правую руку покрывали царапины.

Читатели издания оценили внешний вид артистки в комментариях. «Это наркотики. Очень грустно видеть, как кто-то превращается из счастливой и здоровой в истощенную и опустошенную версию себя», «Ей нужна помощь, пока не стало слишком поздно», «Наркотики убивают. Так грустно видеть, что столько людей отдают им свою жизнь», «Она не похожа на себя. Надеюсь, ей окажут необходимую помощь», — заявили обеспокоенные юзеры.

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