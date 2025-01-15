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11:42, 15 января 2025Мир

В США испугались терактов на инаугурации Трампа

Politico: Инаугурация Трампа может стать мишенью для террористов и экстремистов
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Carlos Barria / File Photo / Reuters

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа, которая состоится 20 января, может стать мишенью для террористов и экстремистов. Об этом сообщает журнал Politico со ссылкой на специальный отчет ФБР.

«Иностранные террористы, внутренние экстремисты и волки-одиночки могут дать ложные сигналы о заложенной бомбе, предпринять ложные вызовы, осуществить полеты беспилотников или протаранить толпу при помощи транспортного средства», — отмечается в материале издания.

В частности, опасения правоохранителей вызывают те экстремисты, что недовольны победой Трампа, так как они могут воспринять теракт как последнюю возможность помешать его вступлению в должность главы государства. Кроме того, в отчете указывается на страх перед структурами Ирана, которые якобы тоже могут быть причастны к терактам.

Ранее стало известно, что в инаугурации Трампа примут участие генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск, основатель Amazon Джефф Безос, а также Марк Цукерберг. Отмечается, что американские предприниматели в 2024 году пытались завоевать расположение 47-го президента США, выделяя значительные средства на его избирательную кампанию.

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