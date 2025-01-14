Инаугурацию Трампа посетят три миллиардера

NBC News: В инаугурации Трампа примут участие Маск, Безос и Цукерберг

В инаугурации избранного президента США Дональда Трампа примут участие генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск, основатель Amazon Джефф Безос и глава Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) Марк Цукерберг. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на чиновника, который занимается планированием церемонии.

По его словам, трое миллиардеров будут сидеть вместе на инаугурационной трибуне с другими выдающимися гостями. Отмечается, что американские предприниматели в 2024 году пытались завоевать расположение Трампа. В частности, Маск пожертвовал на предвыборную кампанию республиканца более 250 миллионов долларов, а компании Цукерберга и Безоса выделили по одному миллиону долларов в инаугурационный фонд Трампа.

Ранее сообщалось, что Илон Маск совместно с бизнесменом Вивеком Рамасвами возглавит департамент по достижению госэффективности (Departament of Government Efficiency, DOGE). Департамент будет заниматься демонтажем правительственной бюрократии и сокращением расточительных расходов.