В возвращении Трампа увидели угрозу нестабильности для мировых рынков

Reuters: тарифная политика Трампа может оказать давление на фондовые рынки

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом и его планы по ужесточению тарифной и миграционной политики могут оказать давление на фондовые рынки. Такие угрозы после инаугурации президента США увидели опрошенные Reuters эксперты.

Планы политика поднять пошлины на импортные товары и усилить иммиграционный контроль повлияют на облигации и ценные бумаги. В свою очередь меры по смягчению регулирования могут привести к росту активов, в том числе криптовалют и акций банков. Аналитики опасаются, что даже выступление Трампа во время инаугурации может вызвать нестабильность на фондовых рынках по всему миру.

«Рынки будут очень чувствительны к этой речи. Сейчас все пытаются проанализировать каждое слово и нюанс, которые произносит Трамп или его ближайшие союзники», — заявил портфельный менеджер инвестиционной компании Muhlenkamp & Co Джефф Мюленкамп.

В настоящий момент рынки закладывают в риски заявленное Трампом возможное снижение налогов, упрощение регулирования и ввод тарифов на импорт из-за рубежа.

«Финансовые рынки готовы отреагировать на любые признаки того, что новая администрация может пойти по иному пути, нежели тот, о котором она заявляла до сих пор», — сказал главный стратег BCA Research по США Даг Пета.

Генеральный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон предупредил, что коктейль изменений, который пообещал Дональд Трамп, может как ускорить экономический рост Соединенных Штатов, так и замедлить его. Сейчас экономика страны оказалась в очень хрупком состоянии, поэтому от обещанной Трампом дерегуляция ждут обеспечения приток инвестиций. В то же время эксперт опасается неоднозначных последствий таких шагов Трампа, как ужесточение иммиграции, депортация миллионов нелегальных мигрантов, а также новые пошлины на импорт.