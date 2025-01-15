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12:25, 15 января 2025Экономика

В Goldman Sachs предсказали будущее экономики США при Трампе

Goldman Sachs: Трамп может ухудшить уже хрупкое состояние экономики США
Кирилл Луцюк

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Тот коктейль изменений, который пообещал избранный президент США Дональд Трамп, может как ускорить экономический рост Соединенных Штатов, так и замедлить его. Об этом заявил генеральный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон. Его процитировало издание Financial Times.

По его словам, в настоящее время экономика США оказалась в очень хрупком состоянии, хотя сам Соломон признался, что испытывает невероятный оптимизм, так как надеется, что обещанная Трампом дерегуляция обеспечит приток инвестиций. Кроме того, он рассчитывает на возобновление налоговых льгот, которые также могут стимулировать развитие.

С другой стороны, он опасается неоднозначных последствий таких шагов Трампа как ужесточение иммиграции, депортация миллионов нелегальных мигрантов, а также новые пошлины на импорт. Соломон считает, при претворении в жизнь этих планов следует соблюсти баланс, дабы не замедлить экономический рост страны.

Ранее появился прогноз о том, что массовая депортация из США низкооплачиваемых нелегальных рабочих может серьезно ухудшить ситуацию на рынке труда. Между тем на Уолл-стрит ждут дальнейшего укрепления доллара на фоне политики Трампа.

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