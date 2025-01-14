Фондовый рынок США растерял оптимизм по поводу Трампа

Bloomberg: Индекс S&P 500 растерял весь полученный из-за триумфа Трампа рост

Победа Дональда Трампа на выборах президента США в ноябре прошлого года привела к бурному росту на национальном фондовом рынке. Однако спустя два месяца после триумфа республиканца инвесторы утратили оптимизм, пишет Bloomberg.

В понедельник, 13 ноября фондовый индекс S&P 500 падал ниже той отметки, на которой находился в день выборов 5 ноября. Торговую сессию он закончил в небольшом плюсе, но с 6 декабря индекс стабильно снижается.

Поводом для негативных тенденций стало осознание реальности инициатив Трампа, которые многие могли не принимать всерьез. Готовность будущего президента США к повышению тарифов на импортные товары и ответные действия, о которых уже предупредил зарубежные партнеры, заметно ухудшили оценку перспектив американской экономики.

На этом фоне появились опасения по поводу дальнейшего снижения ставок Федеральной резервной системой (ФРС). Индекс волатильности Cboe (VIX) держится около отметки 20 пунктов, что традиционно указывает на возросшую тревогу трейдеров.

Изначальный энтузиазм по поводу прихода к власти республиканцев начал сталкиваться с реальностью. Массовая депортация низкооплачиваемых нелегальных рабочих грозит ухудшением на рынке труда, а вот завершение боевых действий на Украине, чего Трамп обещал добиться еще до вступления в должность, откладывается на неопределенный срок. Никаких конкретных инициатив так и не появилось, а избранный президент уже отводит на процесс полгода.

С другой стороны, трейдеры рассчитывают, что, как и во время первого срока, Трамп станет рассматривать показатели фондового рынка в качестве индикатора успешности своей политики и не предпримет действий, угрожающих росту акций. Не исключено, что как только рынок отреагирует на его инициативы негативно, он пересмотрит курс.

Ранее сообщалось, что аналитики ожидают укрепление доллара при Трампе. По их мнению, ФРС из-за неопределенности в экономике остановит снижение ставок, что сделает американскую валюту более привлекательной.