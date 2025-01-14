Доллару предсказали укрепление при Трампе

Bloomberg: Политика Трампа приведет к укреплению доллара на 5 процентов в 2025-м

Уолл-стрит прогнозирует дальнейшее укрепление доллара на фоне политики избранного президента США Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на аналитиков крупных банков сообщает Bloomberg.

Валютные стратеги Goldman Sachs Group Inc., TD Securities и Deutsche Bank предсказывают, что к росту национальной валюты приведут устойчивая экономика США и сигналы Федеральной резервной системы (ФРС) о переходе к более взвешенному подходу к снижению ставок. Еще одной причиной выступают планы Трампа вести жесткие тарифы на импортную продукцию.

Сейчас американская валюта находится в 2,8 процента от пикового значения в 2022 году. Стратеги Goldman ожидают роста доллара на пять процентов в течение года. В Deutsche Bank полагают, что евро упадет ниже паритета и будет торговаться в диапазоне от 0,95 до 1,05 по отношению к доллару.

«Учитывая опасения по поводу тарифов, которые усиливают неопределенность в отношении мирового экономического роста и инфляции, ФРС, скорее всего, отреагирует приостановкой повышения ставок, что приведет к увеличению разницы в процентных ставках в пользу доллара», — пояснил директор по стратегии с фиксированным доходом и валютной стратегии в Amundi US Пареш Упадхьяя.

Трамп заявил о необходимости ввести как минимум десятипроцентные пошлины на весь импорт из Европы, достигший в 2023 году 500 миллиардов евро. На фоне этого глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард предупредила о необходимости покупать больше американских товаров, чтобы против ЕС не была развязана торговая война.

В свою очередь, глава Минфина США Джанет Йеллен предсказала американцам рост расходов из-за тарифной политики, которую обещает реализовать Трамп. По ее мнению, планы избранного президента могут свести на нет те успехи, которых добились США в борьбе с инфляцией.