Власти российского города назвали тренировкой чистку снега во дворе инвалидом-колясочником

В мэрии Бугульмы заявили, что инвалид чистила снег во дворе ради тренировки

Власти Бугульмы назвали тренировкой чистку снега во дворе дома инвалидом-колясочником. Внимание на ситуацию обратило издание «Подъем».

Жители российского города опубликовали видео, на котором женщина на инвалидной коляске с помощью лопаты очищает дорожку к пандусу дома, расположенного на улице Советской, 147А. Позднее появилась запись, на которой тот же двор очищают от снега уже организованно. Авторы предложили «собрать всех инвалидов, раздать им лопаты, поставить возле всех подъездов и снять видео», чтобы таким образом стимулировать коммунальщиков и администрацию города выполнять свои обязанности.

В мэрии Бугульмы журналистам заявили, что снятая на видео женщина против его распространения и «слезно просила» его удалить. Представитель администрации заверил, что сотрудники социальной службы сразу же выехали к ней. «А по поводу того, что она вышла, — это для нее хоть какая-то физическая нагрузка. Ничего такого. Просто она вышла, погода была хорошая: мороза не было, снегопада не было. Она вышла просто подышать и потренировать хоть руки, потому что дома сидеть тяжеловато. И немножечко захотелось поработать с лопатой», — объяснили в мэрии, подтвердив, что двор очистили от снега после ролика, для того «чтобы жильцов просто успокоить». Представитель бугульминской администрации отметил, что крыльцо дома и так было чистым, и оправдал коммунальщиков, которые не всегда могут успеть оперативно очистить придомовые территории после характерных для Бугульмы обильных снегопадов.

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