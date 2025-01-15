Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:43, 15 января 2025Силовые структуры

Власти Запорожья отказались признавать себя потерпевшей стороной по делу генерала Попова

Власти Запорожья не признали себя потерпевшей стороной по делу генерала Попова
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Иван Попов

Иван Попов. Фото: Алексей Потицкий / ТАСС

Власти Запорожской области не признали себя потерпевшей стороной по уголовному делу в отношении бывшего командующего 58-й армией Южного военного округа генерал-майора Ивана Попова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к участникам судебного процесса.

По данным агентства, в суде представитель администрации заявил, что действия Попова не причинили никакого ущерба региону. В связи с этим руководство отказалось заявлять иск о возмещении вреда к генерал-майору.

Иван Попов был задержан в мае 2024 года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. По версии следствия, он причастен к хищению металлоконструкций на сумму более 114 миллионов рублей, которые предназначались для строительства оборонительных сооружений на линии соприкосновения.

Сейчас генерал-майор находится под домашним арестом. Он не признает свою вину.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно об уничтожении штаба с командирами ВСУ в Сумах

      Киселев отреагировал на претензии Армении к выпуску его телепрограммы

      Вратарь «Динамо» захотел развенчать стереотип о глупых футболистах

      Россиянка отправила не заработавшего на СВО денег мужа в приют для бездомных

      В России назвали возможные варианты гуманитарных поставок газа в Приднестровье

      Стало известно о вступлении женщин в «Украинский легион» в Польше

      В Британии заявили о невозможности отправки Европой миротворцев на Украину

      Чиновник 633 раза за три года прогулял работу ради спортзала

      В зоне СВО заметили еще один танк с дредами

      В российском регионе осудили преступную группу за похищение девочки и вымогательство

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше