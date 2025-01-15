Власти Запорожья отказались признавать себя потерпевшей стороной по делу генерала Попова

Власти Запорожья не признали себя потерпевшей стороной по делу генерала Попова

Власти Запорожской области не признали себя потерпевшей стороной по уголовному делу в отношении бывшего командующего 58-й армией Южного военного округа генерал-майора Ивана Попова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к участникам судебного процесса.

По данным агентства, в суде представитель администрации заявил, что действия Попова не причинили никакого ущерба региону. В связи с этим руководство отказалось заявлять иск о возмещении вреда к генерал-майору.

Иван Попов был задержан в мае 2024 года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. По версии следствия, он причастен к хищению металлоконструкций на сумму более 114 миллионов рублей, которые предназначались для строительства оборонительных сооружений на линии соприкосновения.

Сейчас генерал-майор находится под домашним арестом. Он не признает свою вину.

