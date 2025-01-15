Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:04, 15 января 2025Ценности

Внешность 19-летней дочери Хита Леджера на фото оценили в сети фразой «результат ИИ»

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: INSTAR Images LLC / Legion-media.ru

Внешность дочери австралийского актера Хита Леджера и американской актрисы Мишель Уильямс Матильды Уильямс на новых фото оценили в сети фразой «результат ИИ». Соответствующий материал приводит Daily Mail.

Папарацци запечатлели 19-летнюю девушку, когда она встретилась с приятельницей в Бруклине, чтобы выпить кофе. На полученных кадрах она предстала в коротком темно-зеленом пуховике и голубых джинсах с широкими подвернутыми штанинами. Также наследница звезд надела ярко-красные балетки, подобрав сумку в тон, распустила волосы и отказалась от макияжа.

Читатели издания высказались о снимках в комментариях. «В детстве она была копией отца, но сейчас стала больше похожа на мать», «Глаза и цвет кожи от отца, а губы и форма лица от матери. Очень красивая молодая леди», «Она похожа на них обоих. Почти как ответ ИИ [на запрос] "как будет выглядеть ваш ребенок"», «Я буквально забыл, что у них есть ребенок. Она прекрасна», «Очень красивая», — отметили юзеры.

В августе 2024 года в сети также оценили внешность дочери голливудских актеров Тома Круза и Кэти Холмс Сури Круз на фото.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Опубликована полная расшифровка переговоров пилотов самолета AZAL с диспетчерами

      Врач раскрыл улучшающий потенцию продукт

      Раскрыто необычное свойство водорослей

      Названы лучшие места мира для трезвого туризма

      Злобная капибара вцепилась в голову девушке и попала на видео

      «Вопросов нет». Военкор извинился перед получившей квартиру под Москвой семьей мигрантов после одного известия

      В США ремонт «Адмирала Нахимова» назвали тщеславным проектом

      Мужчина упал в море с 60 метров во время полета на парашюте и попал на видео

      Внешность 19-летней дочери Хита Леджера на фото оценили в сети фразой «результат ИИ»

      Политолог высказался о будущем Байдена после ухода с поста президента США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше