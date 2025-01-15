Внешность 19-летней дочери Хита Леджера на фото оценили в сети фразой «результат ИИ»

Внешность дочери австралийского актера Хита Леджера и американской актрисы Мишель Уильямс Матильды Уильямс на новых фото оценили в сети фразой «результат ИИ». Соответствующий материал приводит Daily Mail.

Папарацци запечатлели 19-летнюю девушку, когда она встретилась с приятельницей в Бруклине, чтобы выпить кофе. На полученных кадрах она предстала в коротком темно-зеленом пуховике и голубых джинсах с широкими подвернутыми штанинами. Также наследница звезд надела ярко-красные балетки, подобрав сумку в тон, распустила волосы и отказалась от макияжа.

Читатели издания высказались о снимках в комментариях. «В детстве она была копией отца, но сейчас стала больше похожа на мать», «Глаза и цвет кожи от отца, а губы и форма лица от матери. Очень красивая молодая леди», «Она похожа на них обоих. Почти как ответ ИИ [на запрос] "как будет выглядеть ваш ребенок"», «Я буквально забыл, что у них есть ребенок. Она прекрасна», «Очень красивая», — отметили юзеры.

В августе 2024 года в сети также оценили внешность дочери голливудских актеров Тома Круза и Кэти Холмс Сури Круз на фото.