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10:20, 15 января 2025Бывший СССР

Во Львове сообщили об ударах по энергоинфраструктуре

Мэр Львова Садовый сообщил о ударах по энергоинфраструктуре
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Reuters

Российские войска нанесли удары по энергоинфраструктуре Львова. Об этом сообщает в Telegram мэр города Андрей Садовый.

«Во время утренней атаки на территории области были зафиксированы вражеские крылатые ракеты. (...) Враг атаковал энергетическую инфраструктуру нашего региона и Украины», — говорится в публикации.

Он добавил, что, несмотря на атаку, во Львове не стали вводить отключение электричества.

Ранее на Украине спрогнозировали периодические отключения света как минимум на несколько лет. По словам директора украинского Центра исследования энергетики Александра Харченко, отключения электричества продлятся по меньшей мере несколько лет даже в случае успешного восстановления энергосистемы.

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