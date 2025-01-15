Во Львове сообщили об ударах по энергоинфраструктуре

Мэр Львова Садовый сообщил о ударах по энергоинфраструктуре

Российские войска нанесли удары по энергоинфраструктуре Львова. Об этом сообщает в Telegram мэр города Андрей Садовый.

«Во время утренней атаки на территории области были зафиксированы вражеские крылатые ракеты. (...) Враг атаковал энергетическую инфраструктуру нашего региона и Украины», — говорится в публикации.

Он добавил, что, несмотря на атаку, во Львове не стали вводить отключение электричества.

Ранее на Украине спрогнозировали периодические отключения света как минимум на несколько лет. По словам директора украинского Центра исследования энергетики Александра Харченко, отключения электричества продлятся по меньшей мере несколько лет даже в случае успешного восстановления энергосистемы.

