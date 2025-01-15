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12:07, 15 января 2025Силовые структуры

Вор проник в квартиру россиянина через окно и уснул на диване после кражи

В Арзамасе вор проник в квартиру мужчины и уснул на диване после кражи
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Арзамасе Нижегородской области задержали вора, который проник в квартиру мужчины через открытое окно и уснул на диване после кражи. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По данным канала, 37-летний нижегородец распивал спиртные напитки в баре, а по пути на вокзал заметил открытое окно на первом этаже. Проникнув внутрь, злоумышленник нашел кошелек с 20 тысячами рублей, лекарства, гели для душа и алкоголь – все это он собрал в мешок, а затем прилег на диван, где и проспал до утра.

Теперь вору грозит до 4,5 года колонии. До этого он уже был судим.

Ранее неизвестные похитили ценностей на десять миллионов рублей из дома бывшего депутата петербургского Законодательного Собрания.

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