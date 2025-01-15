Вор проник в квартиру россиянина через окно и уснул на диване после кражи

В Арзамасе вор проник в квартиру мужчины и уснул на диване после кражи

В Арзамасе Нижегородской области задержали вора, который проник в квартиру мужчины через открытое окно и уснул на диване после кражи. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По данным канала, 37-летний нижегородец распивал спиртные напитки в баре, а по пути на вокзал заметил открытое окно на первом этаже. Проникнув внутрь, злоумышленник нашел кошелек с 20 тысячами рублей, лекарства, гели для душа и алкоголь – все это он собрал в мешок, а затем прилег на диван, где и проспал до утра.

Теперь вору грозит до 4,5 года колонии. До этого он уже был судим.

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