Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:48, 15 января 2025Ценности

Врач назвал две самые важные для мытья части тела зимой

Врач Нахид Али: Зимой необходимо мыть лицо и ноги во избежание проблем с кожей
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: freepik / Freepik

Доктор медицинских наук, старший научный сотрудник стамбульской клиники Vera Нахид Али назвал две самые важные для мытья части тела зимой. Соответствующий материал публикует The Sun.

Врач заявил, что в холодное время года люди мало внимания уделяют заботе о лице и ногах. При этом недостаточный уход за ними может привести к целому ряду проблем со здоровьем, отметил он и рассказал, что делать, чтобы этого избежать.

Воздействие на кожу холодного воздуха на улице и сухого в помещении провоцирует нарушение ее защитного барьера, вследствие чего на лице могут появиться покраснения и шелушения или обостриться экзема. «Закрытая обувь и толстые носки могут задерживать пот, создавая идеальную среду для грибковых инфекций», — также добавил эксперт.

В первом случае Али посоветовал умываться мягким очищающим средством и использовать увлажняющий крем. Во втором порекомендовал ежедневно мыть ступни ног, чаще менять носки и тщательно просушивать обувь.

В августе 2024 года британский парикмахер Пол Уиндл назвал главные ошибки при мытье головы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Путин не сможет отказаться». В США представили новый план по завершению конфликта на Украине

      Советники Трампа признали неспособность решить конфликт на Украине за сутки

      В положении Зеленского увидели выгоду для России и США

      Устроенная племянником вора в законе Шакро Молодого поножовщина попала на видео

      В США раскрыли планы ВСУ после развала элитной бригады

      Бывшая первая леди США пропустит инаугурацию Трампа

      Россию уличили в невыполнении квот по добыче нефти

      Врач назвал две самые важные для мытья части тела зимой

      В Раде снова раскритиковали решение генштаба ВСУ по переводу авиатехников в пехоту

      В ВСУ сообщили о поражении газовых объектов в трех областях Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше