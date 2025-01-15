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10:42, 15 января 2025Бывший СССР

ВС России ударили по скоплению техники ВСУ в Сумах

Лебедев: ВС России ударили в Сумах по скоплению техники ВСУ
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

В городе Сумы был зафиксирован удар по скоплению техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Вчера поздним вечером был прилет в Сумах в промзоне (...) Прилетело по хорошему скоплению техники», — рассказал Лебедев.

По его словам, помимо этого, в промзоне находились снаряды или ракеты, поскольку последствия взрыва «до сих пор разгребают».

Помимо этого, как добавил подпольщик, ВС России нанесли удар по личному составу ВСУ в селе Ястребиное, в результате чего были уничтожены ангары с техникой и боеприпасами.

Ранее Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по расположению ВСУ в Харькове. По словам представителя подполья, расположение бойцов украинской армии находилось на территории пожарного полигона в Залютино.

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