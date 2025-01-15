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15:29, 15 января 2025Бывший СССР

ВСУ захотели купить за миллион долларов позиции под Горловкой и попали в ловушку ФСБ

Коц: ВСУ хотели за миллион долларов купить позиции и попали в ловушку ФСБ
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотели купить позиции в Донецкой народной республике (ДНР), но попали в ловушку ФСБ и Министерства обороны России. Об этом рассказал военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в своем Telegram-канале.

По его словам, российские ведомства организовали спецоперацию, заманив противника в засаду под Горловкой. ВСУ согласились «приобрести» позиции на данном участке фронта за миллион долларов (более 102 миллионов рублей — прим. «Ленты.ру»). Однако в результате Вооруженные силы (ВС) России успешно разгромили их.

«[На кадрах] работа по позициям противника, с которых он собирался выдвигаться на "проданные" высоты. Паника спецназа ГУР (Главного управления разведки — прим. «Ленты.ру») [Украины], кидают гранаты в своих», — написал Коц.

Ранее стало известно, что российские военные уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в поселке Двуречное. Сообщалось, что он использовался украинской армией для массированного обстрела территории России.

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