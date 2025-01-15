Зеленский прибыл с визитом в Польшу

Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу утром 15 января

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу утром 15 января. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, передает «РБК-Украина».

Как сообщается, Зеленский в ближайшее время проведет переговоры с премьер-министром Польши Дональдом Туском, а затем с президентом страны Анджеем Дудой. Политик намерен провести совместную пресс-конференцию с польским премьером, а также встречи с украинской общиной в Польше.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил об усталости страны от конфликта на Украине. По его словам, польское общество устало от конфликта и украинцев в пятизвездочных отелях.