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08:00, 15 января 2025Россия

Жители назвали причину пожара в 47-этажном жилом доме в Москве

Предварительной причиной пожара в 47-этажном жилом доме в Москве стала свеча
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетПожар в Москве:

Кадр: Telegram-канал Baza

Упавшая свеча, как утверждают жители, стала причиной пожара в 47-этажном жилом доме жилого комплекса «Савеловский Сити» в Москве. Об этом пишет Baza в Telegram-канале.

Местные со ссылкой на слова хозяйки квартиры рассказали, что пожар разгорелся из-за свечи, которая упала на занавеску. В результате огонь распространился в комнате и коридоре одной из квартир на шестом этаже, площадь пожара составила 20 метров.

Официально версию жителей пока не подвердили. Пожар уже потушили, большинству жителей разрешили вернуться в свои квартиры.

Пожар в ЖК «Савеловский Сити» на северо-востоке Москвы начался в ночь на среду, 15 января. Огонь распространился в квартире 47-этажного дома, за помощью к медикам, по неофициальным данным, обратились минимум семь человек.

ЖЗЛ
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