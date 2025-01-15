Жители назвали причину пожара в 47-этажном жилом доме в Москве

Предварительной причиной пожара в 47-этажном жилом доме в Москве стала свеча

Упавшая свеча, как утверждают жители, стала причиной пожара в 47-этажном жилом доме жилого комплекса «Савеловский Сити» в Москве. Об этом пишет Baza в Telegram-канале.

Местные со ссылкой на слова хозяйки квартиры рассказали, что пожар разгорелся из-за свечи, которая упала на занавеску. В результате огонь распространился в комнате и коридоре одной из квартир на шестом этаже, площадь пожара составила 20 метров.

Официально версию жителей пока не подвердили. Пожар уже потушили, большинству жителей разрешили вернуться в свои квартиры.

Пожар в ЖК «Савеловский Сити» на северо-востоке Москвы начался в ночь на среду, 15 января. Огонь распространился в квартире 47-этажного дома, за помощью к медикам, по неофициальным данным, обратились минимум семь человек.