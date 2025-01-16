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09:06, 16 января 2025Из жизни

67-летний мужчина ожил и открыл глаза за несколько часов до собственных похорон

В Индии пожилой мужчина пришел в себя за несколько часов до своих похорон
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Индии пожилой мужчина из штата Карнатака неожиданно ожил и открыл глаза за несколько часов до собственных похорон. Об этом пишет News9Live.

67-летний Павитран находился в больнице города Мангалур в тяжелом состоянии. В понедельник, 13 января, врачи объявили, что его дыхание остановилось и помочь мужчине больше ничем нельзя. Родственники начали собирать необходимые документы и готовить церемонию прощания в его родном городе Каннур.

Мужчину погрузили в машину скорой помощи и повезли на родину. Во время пятичасовой поездки он не подавал признаков жизни. В газетах Каннура уже появилась информация о его смерти. Когда Павитрана доставили в городскую больницу, врач заметил, что он едва заметно двигает рукой. Медработники тут же выяснили, что мужчина дышит, и перевели его в реанимацию. К утру состояние Павитрана стабилизировалось, а еще через некоторое время он пришел в себя, открыл глаза и посмотрел на жену.

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Как рассказали родственники, Павитран попал в больницу в Мангалуре с инсультом и проблемами с дыханием. Врачи заявили, что он жив только за счет ИВЛ, и посоветовали родственникам готовиться к худшему. Когда мужчина потерял сознание, медработники сказали, что все кончено.

Ранее сообщалось, что в США женщина внезапно ожила перед похоронами. Сотрудник морга заметил, что она дышит.

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