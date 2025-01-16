Банк России проиграл суд о взыскании 1,5 миллиарда рублей

Суд в РФ отклонил иск ЦБ о взыскании с «Тройка-Д банка» и физлиц 1,5 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы отклонил иск Центробанка (ЦБ) РФ, заявленный в интересах банка «Траст» (первоначально «Московского индустриального банка») о взыскании с лишенного лицензии московского «Тройка-Д банка» и четырех человек полутора миллиардов рублей убытков. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ответчиками на процессе, проигранном ЦБ, были в том числе совладелец кредитной организации Жомарт Ертаев, ее бывший финансовый директор Вячеслав Гурьянов, а также Дмитрий Шилин и Андрей Римский.

Как напоминает агентство, «Тройка-Д банк», работавший под товарным знаком «АЛМА банк» ранее санировал Вокбанк, который в июле 2019 года регулятор решил докапитализировать на 2,73 миллиарда рублей. В том же месяце «Тройка-Д банк» был признан банкротом. По данным регулятора, на дату отзыва лицензии активы кредитной организации составляли 4,17 миллиарда рублей, в то время как обязательства равнялись 8,97 миллиарда.

За год до того как банк лишился лицензии, Ертаева задержали в Москве. Позже его осудили на 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества в Казахстане, где бизнесмен и почетный президент холдинга «Алма групп» был объявлен в розыск.

Замоскворецкий районный суд Москвы в 2023 году приговорил бывших председателей правления «Тройка-Д Банка» Андрея Филимонова и Константина Бабунова, а также их предполагаемого сообщника Петра Деменкова к лишению свободы по делу о выдаче заведомо невозвратных кредитов. Как писали тогда «Ведомости», в правоохранительных органах расследуются еще несколько уголовных дел в отношении руководства обанкротившегося банка.

