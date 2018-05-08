У «Москвы-Сити» оперативники и спецназ задержали миллионера Ертаева

Оперативники МУРа и бойцы спецназа задержали у бизнес-центра «Москва-Сити» подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом во вторник, 8 мая, источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС.

«Оперативники Московского уголовного розыска совместно с бойцами СОБР ГУ Росгвардии по Москве задержали преступников, один из которых находился в федеральном розыске», — сказал собеседник агентства.

По его словам, все задержанные доставлены в отдел полиции, где им будет предъявлено обвинение. Фамилий задержанных он не уточнил. Как пишет ТАСС со ссылкой на ряд СМИ, один из задержанных — долларовый миллионер Жомарт Ертаев, который находился в розыске за мошенничество.

Вместе с тем, как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, Жолмат Ертаев был объявлен в розыск правоохранительными органами одной из бывших республик СССР, и задержан по просьбе этой страны. Действительно, в 2014 году Прокуратура Казахстана заявила, что Ертаев объявлен в международный розыск, но в настоящее время информация с сайта казахского надзорного ведомства удалена.

В мае 2017 года Жолмат Ертаев и аффилированные с ним структура приобрели контрольный пакет акций АО «Тройка-Д Банк», и сделка была одобрена Центробанком РФ. Если бы покупатель находился в розыске, покупка бы не состоялась.

17 ноября прошлого года в башне «Око» бизнес-центра «Москва-Сити» произошел конфликт между охраной и посетителями ресторана. Он разгорелся на вечеринке в честь 55-летия бизнесмена Дмитрия Павлова по прозвищу Павлик. Он один из тех, кого называют авторитетом измайловской ОПГ.

Позже источник в Росгвардии рассказал, что инцидент повлек за собой массовые увольнения во ФГУП «Охрана» ведомства, сотрудники которого оказались участниками конфликта.

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